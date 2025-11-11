LG розширює можливості свого аудіосервісу завдяки партнерству зі Stingray Music

LG Electronics оголосила про співпрацю з Stingray Music для вдосконалення свого безкоштовного аудіосервісу LG Radio+, який працює з рекламою. Застосунок доступний власникам LG Smart TV на базі webOS 6.0 і новіших версій у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Південній Кореї.

LG Radio+ пропонує понад 200 музичних каналів і сотні тисяч треків, охоплюючи широкий спектр жанрів і стилів. Завантажити застосунок можна через LG Content Store або розділи «Застосунки» та «Музичний портал» у webOS.

Завдяки партнерству зі Stingray Music користувачі отримають доступ до величезної бібліотеки музики, створеної експертами компанії з урахуванням регіональних особливостей. Слухачі з різних країн зможуть насолоджуватися контентом, який відображає місцеві музичні тенденції та культурні вподобання. Наприклад, у США доступні канали Today’s Pop, Greatest Hits і Country Classics, у Великій Британії — Greatest Hits UK, Love Songs UK і Kids Hits UK, а в Німеччині — Schlager та Kuschelsongs. Для шанувальників K-pop передбачено окремі добірки — K-Pop Summer Hits, Korean Ballads та Hot 100 Korea.

Оновлений інтерфейс LG Radio+ спрощує навігацію та пошук контенту. На одній платформі зібрано музику, подкасти й радіопрограми, а сторінка «Вибране» дає змогу швидко повертатися до улюблених каналів.

Крім того, користувачі LG Smart TV можуть скористатися технологіями AI Sound Pro та Clear Voice Pro, які оптимізують звук і підвищують чіткість голосів під час відтворення.

У компанії зазначають, що партнерство зі Stingray Music має на меті створити більш персоналізований та зручний досвід прослуховування для власників телевізорів LG у різних країнах.