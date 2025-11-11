Motorola Edge 70 Ultra стане одним із перших смартфонів на Snapdragon 8 Gen 5

Інсайдер під ніком Digital Chat Station повідомив, що Qualcomm готується представити процесор Snapdragon 8 Gen 5 вже в кінці листопада, а одним з перших смартфонів з новим чіпом стане Motorola Edge 70 Ultra.

За даними джерела, пристрій отримає тонкий і легкий корпус, поліпшену систему охолодження і 1,5K OLED-дисплей з високим запасом яскравості. Головною особливістю моделі стане камера з перископічним телеоб’єктивом — рішення, яке раніше використовувалося тільки в серії Edge Ultra.

На відміну від складного Razr 70 Ultra, модель Edge 70 Ultra збереже стандартний форм-фактор з фокусом на фотоможливостях. Смартфон буде позиціонуватися як топ-лінійка Motorola з акцентом на продуктивність, мобільну фотографію і тривалий час автономної роботи.

Глобальний реліз Motorola Edge 70 Ultra очікується в першій половині 2026 року. Крім нього, Snapdragon 8 Gen 5 отримають і інші майбутні флагмани — OnePlus Ace 6 Pro Max, Vivo S50 Pro Mini, Honor GT 2, Oppo K15 Turbo Pro і Meizu 23.