iOS 27 отримає значні ШІ-покращення

За даними Bloomberg, операційна система iOS 27, яка вже готується до випуску, отримає ряд помітних функціональних нововведень. В основному вони будуть пов’язані з функціями на базі ШІ: в цьому відношенні «прокачаються» як голосовий помічник Siri, так і інші компоненти ОС.

Згідно з джерелом, оновлена версія Siri отримає значний редизайн і стане помітно розумнішою завдяки нейромережам. Другим нововведенням стане вбудований в iOS пошуковик на базі ШІ, а третім — розширення функціональності додатка «Здоров’я» (також завдяки алгоритмам штучного інтелекту).

Очікується, що редизайн Siri відбудеться вже у версії iOS 26.4, але розширений набір функцій віртуальний асистент отримає тільки з випуском iOS 27. Сама Apple, як зазвичай, інсайдерські публікації не коментує.