Новий смартфон Nubia вже протестували в Geekbench

Ще не анонсований смартфон Nubia пройшов тестування в бенчмарку, а також відзначився в базах даних китайських регуляторів. Опубліковані джерелами дані розкрили ключові апаратні специфікації майбутньої новинки ще до її прем’єри.

У Geekbench пристрій з індексом P0110, оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і 16 ГБ ОЗУ, набрав 2673 і 7596 балів в одно- і багатопотоковій дисципліні відповідно. Заодно смартфон пройшов сертифікацію в CMIT і 3C — відомства підтвердили підтримку функції 95-ватної швидкої зарядки.

За чутками, ігровий смартфон буде представлений в рамках основного бренду, а не дочірнього Red Magic. На це ще в жовтні натякнув топ-менеджер Nubia Чжан Лей. Тоді він похвалив стійке до подряпин скло задньої панелі OnePlus 15 і заявив, що таке ж отримає майбутня новинка компанії в грудні 2025 року.

Представник Nubia також підкреслив ігрову спрямованість пристрою як в апаратній, так і в програмній частині. Комерційна назва, детальні характеристики та ціна смартфона поки невідомі.