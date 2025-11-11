Poco F8 Ultra та F8 Pro для Європи будуть дещо “урізаними”

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутні новинки Xiaomi — глобалки Poco F8 Ultra і F8 Pro. Обидва девайси будуть засновані на китайських моделях Redmi K90 Pro Max і Redmi K90.

Згідно з витоками, міжнародні версії отримають скорочені акумулятори і менше конфігурацій пам’яті. Poco F8 Ultra оснастять батареєю на 6500 мАг (замість 7560 мАг) і випустять лише у версіях 12/256 ГБ і 16/512 ГБ, без моделі на 1 ТБ. Колірна палітра теж буде обмежена — тільки чорний і джинсово-синій.

Молодша модель Poco F8 Pro повторить дизайн Redmi K90, але також позбудеться частини варіантів. Смартфон вийде тільки з 12 ГБ оперативної пам’яті і 256/512 ГБ вбудованої. Бюджетної модифікації з 8 ГБ ОЗУ не буде. Крім того, батарея ємністю 7100 мАг, яка використовувалася в китайській версії, може бути замінена на меншу в 5800 мАг. Серед кольорів очікуються чорний, синій і титаново-сріблястий.

Згідно з сертифікаційними даними TDRA, новинки Poco F8 Pro вже готові до міжнародного запуску. Чекаємо на глобальний реліз наприкінці 2025 або на початку 2026 року.