lifecell отключает 3G в 17 областях Украины: освободившиеся частоты будут выделены для более скоростного 4G

lifecell продолжает постепенно отказываться от сети третьего поколения в Украине. С 3 сентября 2026 года оператор прекратит работу сети 3G в Житомирской области, почти всей Николаевской области и ещё в 468 населённых пунктах других регионов.

Изменения затронут в общей сложности 17 областей. Помимо Житомирской и Николаевской, в список входят Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Город Николаев пока останется с 3G.

Основная причина отключения — возможность более эффективного использования частот 2100 МГц. Раньше они обслуживали сеть третьего поколения, а после модернизации будут полностью работать в стандарте LTE.

Скорость 4G должна увеличиться

В освободившемся диапазоне lifecell планирует использовать для LTE полосу шириной до 20 МГц. Чем больше радиочастотного ресурса получает сеть, тем выше может быть её пропускная способность.

Для пользователей это должно означать более высокую скорость загрузки данных, меньшие задержки и более стабильную работу мобильного интернета в местах с большим количеством одновременно подключенных абонентов.

Оператор отмечает, что после аналогичной модернизации в других регионах средняя скорость мобильного интернета увеличивалась примерно на 20–30 %.

При этом изменения произойдут не сразу 3 сентября. После отключения 3G инженеры в течение нескольких недель будут постепенно настраивать LTE на максимальную ширину полосы. Все базовые станции в указанных районах уже технически подготовлены к использованию частоты 2100 МГц для 4G.

Большинству абонентов ничего делать не нужно

Согласно статистике lifecell, 88 % пользователей в районах, где в будущем планируется отключение, уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой LTE. Для них переход произойдет автоматически.

Если смартфон и SIM-карта поддерживают 4G, но устройство продолжает работать в более старом стандарте, пользователю достаточно проверить, активирован ли LTE в настройках мобильной сети.

Владельцам старых SIM-карт оператор предлагает замену на USIM или eSIM. До 10 октября 2026 года абоненты из населенных пунктов, где отключается 3G, смогут сделать это в магазинах lifecell за 0,01 грн с сохранением номера.

Кроме того, оператор отмечает, что около 9 % абонентов в этих регионах по-прежнему пользуются телефонами стандарта 2G. Для них после 3 сентября ничего не изменится — сеть второго поколения продолжит работать.

Таким образом, lifecell не отключает старые мобильные технологии полностью, а постепенно отказывается именно от 3G. Освободившийся спектр переходит к значительно более востребованному сегодня 4G, тогда как 2G остается для звонков и старых устройств.