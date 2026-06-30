lifecell отключит 3G сразу во всей области: что нужно знать абонентам до 2 июля

С 2 июля 2026 года lifecell прекращает работу сети 3G в Тернополе и на всей территории Тернопольской области. Освободившиеся частоты в диапазоне 2100 МГц оператор будет использовать для работы сети 4G/LTE. Об этом сообщила компания lifecell.

Отключение 3G произойдет одновременно по всей области. В lifecell уверяют, что перебоев в обслуживании абонентов не предвидится, а в течение нескольких следующих недель будет продолжаться оптимизация сети и перевод 4G на максимальную полосу пропускания 20 МГц.

По данным оператора, 87 % пользователей lifecell в Тернопольской области уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G, поэтому для них переход произойдет автоматически. Еще около 11% абонентов пользуются 2G-устройствами — для них после отключения 3G ничего не изменится.

Что необходимо проверить абонентам

Если SIM-карта поддерживает 4G, достаточно включить LTE в настройках смартфона. Если SIM-карта устарела, её нужно заменить на USIM или eSIM.

До 26 июля 2026 года абоненты lifecell в Тернополе и области могут сделать это в магазинах оператора за 0,01 грн с сохранением номера. В то же время, если сам смартфон не поддерживает LTE, одной замены SIM-карты будет недостаточно — для использования 4G понадобится устройство с поддержкой этой технологии.

В lifecell поясняют, что после отключения 3G абоненты должны получить более быстрый мобильный интернет, более стабильное соединение в местах с высокой нагрузкой и меньшие задержки при передаче данных. Судя по опыту других регионов, где оператор уже проводил такую модернизацию, средняя скорость мобильного интернета увеличивалась примерно на 20–30%.