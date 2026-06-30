lifecell вимкне 3G одразу в цілій області: що треба знати абонентам до 2 липня

З 2 липня 2026 року lifecell припиняє роботу 3G-мережі в Тернополі та на всій території Тернопільської області. Вивільнені частоти в діапазоні 2100 МГц оператор використає для роботи 4G/LTE. Про це повідомила компанія lifecell.

Відключення 3G відбудеться одночасно по всій області. У lifecell запевняють, що переривання послуг для абонентів не передбачено, а протягом кількох наступних тижнів триватиме оптимізація мережі та переведення 4G на максимальну смугу 20 МГц.

За даними оператора, 87% користувачів lifecell у Тернопільській області вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G, тому для них перехід відбудеться автоматично. Ще близько 11% абонентів користуються 2G-пристроями — для них після вимкнення 3G нічого не зміниться.

Що потрібно перевірити абонентам

Якщо SIM-картка підтримує 4G, достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях смартфона. Якщо SIM-картка застаріла, її потрібно замінити на USIM або eSIM.

До 26 липня 2026 року абоненти lifecell у Тернополі та області можуть зробити це у магазинах оператора за 0,01 грн зі збереженням номера. Водночас, якщо сам смартфон не підтримує LTE, заміни SIM-картки буде недостатньо — для користування 4G знадобиться пристрій із підтримкою цієї технології.

У lifecell пояснюють, що після вимкнення 3G абоненти мають отримати швидший мобільний інтернет, стабільніше з’єднання в місцях високого навантаження та менші затримки передачі даних. За досвідом інших регіонів, де оператор уже проводив таку модернізацію, середня швидкість мобільного інтернету зростала приблизно на 20–30%.