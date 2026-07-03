lifecell запустив домашній інтернет «Інет»: швидкість обіцяють до 1 Гбіт/с

Мобільний оператор lifecell запустив нову послугу домашнього інтернету під назвою «Інет». Вона стала частиною екосистеми «lifecell ВДОМА», у межах якої компанія розвиває не лише мобільний зв’язок, а й фіксовані сервіси для дому.

Лінійка тарифів «Інет» пропонує безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Такої швидкості має вистачати для роботи, навчання, відеодзвінків, онлайн-ігор, перегляду відео у високій якості та користування кількома пристроями одночасно.

Як працює нова послуга

Підключення домашнього інтернету lifecell можливе через технології GPON або Ethernet — залежно від технічної доступності за конкретною адресою. GPON особливо важливий в українських умовах, адже оптична мережа може залишатися більш стійкою під час перебоїв з електроживленням, якщо обладнання користувача має резервне живлення.

На сайті оператора вказано, що тариф «Інет Гіг» пропонує швидкість до 1 Гбіт/с і безлімітний трафік. Для нових користувачів також передбачений пробний період на 3 дні, щоб перевірити якість послуги перед повноцінною оплатою.

тарифи на домашній інтернет від lifecell

Окремо lifecell пропонує спеціальні умови для своїх мобільних абонентів. У промоінформації компанії зазначено можливість підключити безлімітний домашній інтернет за акційною ціною від 50 грн за 4 тижні для абонентів lifecell. Базова вартість тарифу «Інет Гіг» на сайті оператора вказана від 125 грн за 4 тижні.

Чому це важливо для ринку

Запуск «Інету» показує, що lifecell хоче конкурувати не лише на ринку мобільного зв’язку, а й у сегменті домашнього інтернету. Для користувачів це може бути зручно, якщо мобільний номер, домашній інтернет і додаткові цифрові сервіси можна об’єднати в одній екосистемі.

Для українського ринку це також означає посилення конкуренції між великими телеком-операторами. Київстар і Vodafone уже активно розвивають фіксовані та конвергентні послуги, тому поява окремої лінійки домашнього інтернету від lifecell може зробити тарифи й пакетні пропозиції для користувачів цікавішими.

Перед підключенням варто перевірити доступність послуги за своєю адресою, адже швидкість і технологія підключення залежать від покриття мережі в конкретному будинку.