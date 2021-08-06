У абонентів Київстар, Vodafone та lifecell по всій Україні почали раптово списувати кошти

Українці останнім часом все частіше нарікають на сервіс українських операторів мобільного зв’язку. Згідно із даними Національної комісії регулювання зв’язку та інформатизації, лише із початку 2021 року абоненти склали більш ніж 2,8 тисячі скарг на необґрунтоване списання коштів. А деякі клієнти Київстар, lifecell та Vodafone навіть повідомляли про повторне зняття коштів за підключення пакету послуг.





Київстар цілком виключив можливість списання зайвих коштів

Найбільший мобільний оператор України заперечує вірогідність помилки під час зняття оплати. Нещодавно компанії довелося мати справу зі скаргою невдоволеної клієнтки, яка повідомила про несанкціоноване зняття коштів з рахунку. Та у Київстар повідомили, що зі скаргою розібралися. Виявилося, що клієнтка використала частину грошей на інші послуги. Тож у момент підключення пакету на наступний місяць відповідної суми на рахунку вже не було.

У прес-службі Київстар пояснили, що користуються надійною системою білінгу компанії Ericsson – Buiness Support System (BSS). Дана система повністю виключає повторне списування грошей за одну й ту саму послугу. Тож проблему пояснюють неуважністю клієнтів, які часто не враховують витрати на розмови чи SMS, що не входять до їхнього пакету.

Vodafone «застрахували» абонентів від випадкового підключення послуг

У компанії, що займає друге місце в країні за кількістю клієнтів, також нарікають на підключення користувачами зайвих сервісів. Щоб запобігти таким випадковостям у компанії подбали про підвищення складності підключення тієї чи іншої послуги. Клієнт Vodafone повинен здійснити до 6 дій, щоб активувати обраний сервіс. Це може бути відправка SMS, USSD-запиту тощо.

Якщо ж виникають спірні питання із абонентом, кожну ситуацію вирішують індивідуально. Клієнту пояснюють, куди пішли його гроші, та допомагають відімкнути непотрібні сервіси.

Lifecell знімає гроші двічі на місяць

Абоненти мобільного оператора lifecell зазвичай користуються пакетами послуг на 4 тижні або 30 днів. Тож у знятті оплати двічі на місяць немає нічого дивного, особливо якщо пакет було підключено на початку місяця. Адже до 30-31 числа вказаного місяця строк дії пакету вже сплине.

Проте для уникнення проблем із клієнтами, яким не вистачає хвилин або інтернет-трафіку з одного пакету на вказаний період, lifecell знайшов креативний вихід. У абонентів оператора є можливість дозамовити хвилини чи мегабайти окремо, не передплачуючи повторно увесь пакет послуг.