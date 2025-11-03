Дешевше, але з дедлайном: lifecell змінює 12 тарифів та дає час на безкоштовний перехід

Мобільний оператор Lifecell запровадив нові ціни та перейменував низку тарифних планів для корпоративних клієнтів з початку листопада. Водночас компанія попередила, що абоненти мають час лише до 23 листопада, щоб безоплатно обрати інший доступний пакет послуг, після чого ця можливість буде зупинена.

Загалом вагомі зміни зачепили 12 тарифів. Деякі пакети послуг подорожчали, але є й такі, що стали дешевшими та вигіднішими.

Які зміни запровадив Lifecell

Оператор повідомив, що деякі клієнти опинилися у виграші. Наприклад, тариф «Партнер 190» було повністю закрито. Натомість абонентів перевели на новий пакет «Бізнес Стартап». Вартість зменшилась зі 190 грн до 180 грн на місяць, при цьому клієнти отримали більше SMS, зберегли необмежені дзвінки в мережі, а мобільний інтернет став надаватись на безлімітній основі.

Також дешевшими стали тарифи «Бізнес Старт» (включно з післяоплатою), які тепер теж називаються «Бізнес Стартап». Їхня ціна також становить 180 гривень, а кількість наданих гігабайтів зросла до 30.

Водночас деякі тарифи були перейменовані та подорожчали, хоча в компанії зазначають, що обсяги наданих послуг у них також було збільшено:

«Партнер 250» став «Бізнес команда» — нова ціна 280 гривень.

став — нова ціна 280 гривень. «Бізнес Свобода» також став «Бізнес Команда» — змінена вартість становить 280 грн.

також став — змінена вартість становить 280 грн. «Бізнес Преміум» перейменовано на «Бізнес Імпульс» — нова ціна 350 грн.

Мобільний оператор надав клієнтам час до 22 листопада включно, щоб зважити на нові обсяги хвилин та інтернету й безоплатно перейти на будь-який інший доступний тариф. Вже з 00:00 23 листопада цю пропозицію буде зупинено.