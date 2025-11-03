Microsoft «зламала» меню «Пуск» у свіжому патчі Windows 11

Недавнє оновлення Windows 11 додало різні корисні функції в меню «Пуск», зробивши його більш зручним. Але, як зазвичай, без підводних каменів не обійшлося: з новими можливостями в операційну систему завезли і нові проблеми.

За даними профільних ЗМІ, при встановленні деяких додатків їх папки з ярликами не з’являються в списку «Все» і відсутні в пошуку по Windows. При цьому в «Провіднику» через пункт меню «Відкрити розташування файлу» вони виявляються без проблем.

Виправити проблему допомагає тільки перезапуск системи або «Провідника», після чого додатки та їх папки в меню «Пуск» починають коректно відображатися. Помилка стосується тільки додатків, що створюють папки в каталозі «Пуск» — «Програми».

Крім того, при першому відкритті меню «Пуск» після перезапуску системи або «Провідника» клацання лівою або правою кнопкою миші по будь-якому додатку призводить до прокрутки списку вгору. Помилка проявляється тільки один раз, після чого перестає відтворюватися.

Журналісту Neowin вдалося відтворити обидва баги на ПК, ноутбуці та у віртуальній машині. Він зазначив, що Microsoft вже виправляла проблему з прокручуванням у попередній збірці Insider 26220.6780 від початку жовтня. Коли патч дійде до стабільної збірки, поки невідомо.