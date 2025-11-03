Київстар попередив про важливі зміни для 6 областей: треба перевірити SIM-карту

Мобільний оператор “Київстар” анонсував наступний етап переходу на зв’язок четвертого покоління, який торкнеться мільйонів абонентів у шести областях України. Компанія повідомила, що вже з 25 листопада розпочне перерозподіл частот у діапазоні 2100 МГц на користь 4G, що означає суттєве зростання швидкості мобільного інтернету.

Де чекати змін

Цього разу покращення мобільного зв’язку відбудеться в окремих районах таких областей:

Чернівецька (Дністровський та Вижницький райони);

(Дністровський та Вижницький райони); Закарпатська (Мукачівський район);

(Мукачівський район); Київська (Білоцерківський район);

(Білоцерківський район); Житомирська (Коростенський район);

(Коростенський район); Рівненська (Дубенський район);

(Дубенський район); Івано-Франківська (Коломийський та Косівський райони).

Оператор наводить дані, що після аналогічних змін в інших регіонах швидкість інтернету значно зросла. Наприклад, у Львові після вимкнення 3G середня швидкість 4G стрибнула на 68%. Значний приріст також зафіксовано у Києві та Одесі.

Як підготуватися абонентам

Українців, яких торкнуться зміни, просять заздалегідь перевірити готовність своїх пристроїв. Для коректної роботи в новій мережі необхідно:

Перевірити налаштування телефону: у розділі “Налаштування” мобільних мереж має бути увімкнений режим 4G/LTE. Перевірити SIM-карту: вона повинна підтримувати зв’язок четвертого покоління. Якщо SIM-карта стара, її можна безкоштовно замінити в будь-якому магазині “Київстар”.

Варто зазначити, що всі українські оператори — “Київстар”, Lifecell та Vodafone — активно переводять своїх абонентів на 4G. Головними перевагами нового стандарту є стабільніше з’єднання під час дзвінків та значно швидший мобільний інтернет. Оператори запевняють, що перехід на нову технологію не впливає на вартість тарифних планів.