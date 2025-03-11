У Кремлі назвали Telegram «головним джерелом інформації» в країні

Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що месенджер Telegram перетворився на головне джерело отримання інформації в країні.

За словами Пєскова, нині у людей змінюється система сприйняття потоків інформації. Прес-секретар озвучив риторичне запитання про те, звідки росіяни насамперед дізнаються новини.

Пєсков вважає, що саме Telegram став основним джерелом, у якому жителі країни стежать за новою інформацією. Він зазначив, що в разі різних подій росіяни звертаються не до телевізора, а до смартфонів, де встановлено популярний месенджер. «І Telegram – це головне джерело отримання інформації в нашій країні», – підкреслив прес-секретар.