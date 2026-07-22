В Англії можуть знизити обмеження швидкості до 32 км/год у містах: що відомо

В Англії можуть суттєво змінити правила дорожнього руху. Урядові радники запропонували зробити 20 миль на годину (32 км/год) стандартним обмеженням швидкості на дорогах у населених пунктах замість нинішніх 30 миль на годину (48 км/год).

На думку авторів ініціативи, це допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, зробить міста безпечнішими для пішоходів і велосипедистів, а також дозволить заощадити державні кошти за рахунок скорочення витрат на лікування постраждалих у ДТП.

Нові правила можуть стати загальнонаціональними

Пропозицію висунула консультативна рада уряду Великої Британії. Якщо її підтримають, швидкість 20 миль/год (32 км/год) стане базовим обмеженням для більшості міських і житлових вулиць Англії.

Наразі стандартне обмеження становить 30 миль/год (48 км/год), якщо дорожні знаки не встановлюють іншу швидкість.

Чому хочуть зменшити швидкість

Прихильники реформи стверджують, що навіть невелике зниження середньої швидкості автомобілів значно підвищує безпеку.

За їхніми словами, нижча швидкість:

скорочує гальмівний шлях;

зменшує ризик смертельних травм для пішоходів;

робить вулиці безпечнішими для велосипедистів;

сприяє розвитку пішохідного та велосипедного руху;

знижує рівень шуму в містах.

Досвід Уельсу став головним аргументом

Одним із головних прикладів для Англії є Уельс, який ще у 2023 році запровадив обмеження 20 миль/год на більшості міських доріг.

За даними прихильників цієї політики, після змін кількість загиблих і важко травмованих у ДТП помітно скоротилася. Водночас реформа викликала серйозні дискусії серед водіїв, а в окремих районах влада згодом повернула швидкість 30 миль/год на дорогах, де нові обмеження визнали недоцільними.

Остаточного рішення ще немає

Поки що йдеться лише про рекомендацію урядових експертів. Остаточне рішення щодо можливого зниження швидкісного ліміту ще не ухвалене.

Крім того, британський уряд неодноразово наголошував, що навіть у разі підтримки ідеї значну роль у впровадженні нових обмежень відіграватимуть місцеві органи влади, які зможуть враховувати особливості конкретних доріг.

Якщо пропозицію схвалять, Англія може наслідувати приклад Уельсу та стати ще однією частиною Великої Британії, де стандартна швидкість у більшості населених пунктів становитиме 20 миль на годину (32 км/год) замість нинішніх 30 миль на годину (48 км/год)