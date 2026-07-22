У Китаї представили першого у світі робота-кентавра: він працюватиме там, де небезпечно для людей

Китайська компанія Run Robotics презентувала першого у світі робота-кентавра — гібридну машину, яка поєднує колеса, ноги та людиноподібний верхній корпус. Новинку показали на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту WAIC 2026 у Шанхаї.

За словами розробників, робот створений для роботи у складних і небезпечних умовах, де використання людей або традиційної техніки пов’язане з високим ризиком.

Поєднує швидкість коліс і прохідність ніг

На відміну від класичних гуманоїдних роботів, новинка отримала незвичну конструкцію. Нижня частина оснащена чотирма колесами з незалежною підвіскою та шарнірними ногами, що дозволяє швидко пересуватися рівною поверхнею та долати складний рельєф.

Верхня частина виконана у вигляді людиноподібного торса з двома роботизованими руками. Завдяки цьому машина здатна не лише пересуватися, а й взаємодіяти з навколишнім середовищем — відкривати вентилі, прибирати перешкоди, працювати з обладнанням або допомагати під час рятувальних операцій.

Створений для найнебезпечніших місій

Run Robotics повідомляє, що робот призначений для роботи в умовах, де людині перебувати небезпечно або неможливо.

Серед потенційних сфер застосування:

аварійно-рятувальні операції;

пожежогасіння;

металургійні підприємства;

шахти;

нафтогазова промисловість;

об’єкти з підвищеним рівнем радіації;

інші небезпечні виробництва.

Підійде навіть для вибухонебезпечних зон

Конструкція отримала вибухозахищене виконання, що дозволяє використовувати машину в місцях із підвищеним ризиком займання чи вибуху.

Робот може перевозити 100–120 кг корисного навантаження під час руху, а у стаціонарному режимі витримує до 210 кг. Його платформа підтримує встановлення різних модулів, включаючи роботизовані руки, захвати та інші спеціалізовані інструменти.

Самостійно аналізує навколишній простір

Для орієнтації робот використовує комплекс датчиків, до якого входять лідар, стереокамери та камери глибини.

Система штучного інтелекту дозволяє машині розпізнавати людей, труби, клапани, прилади, перешкоди та інші об’єкти, після чого вона самостійно прокладає маршрут, обходить небезпечні ділянки й виконує поставлене завдання.

Масове виробництво вже не за горами

У компанії зазначають, що понад 95% ключових компонентів робота вироблено в Китаї. Це має спростити масштабування виробництва та зменшити залежність від імпортних деталей.

Run Robotics планує завершити будівництво виробничої лінії вже до кінця 2026 року, а перші комерційні замовлення на нового робота компанія вже отримала.

Новинка демонструє новий напрям розвитку робототехніки: замість створення лише гуманоїдів виробники дедалі частіше поєднують різні типи мобільності в одному пристрої. Такий підхід дозволяє отримати роботів, які одночасно швидко пересуваються, зберігають високу стійкість і можуть виконувати складні фізичні операції там, де це небезпечно для людини.