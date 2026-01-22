Samsung готує свій аналог MagSafe: перший магнітний павербанк дебютує з Galaxy S26

Компанія Samsung готується до випуску свого першого зовнішнього акумулятора з магнітним кріпленням. Пристрій з індексом EB-U2500 вже засвітився в базі даних Wireless Power Consortium і, ймовірно, буде представлений одночасно з новою флагманською лінійкою Galaxy S26.

Стандарт Qi2: як це працює Головна фішка новинки — підтримка стандарту бездротової зарядки Qi2. Це прямий аналог технології MagSafe від Apple: завдяки магнітам павербанк надійно кріпиться до задньої панелі смартфона та автоматично починає зарядку. Очікується, що саме Galaxy S26 стане першим смартфоном бренду, який отримає вбудовані магніти (нативну підтримку Qi2), що дозволить використовувати такі аксесуари без спеціальних чохлів чи наклейок.

Характеристики Згідно з витоками, павербанк матиме такі параметри:

Ємність: 5000 мАг.

5000 мАг. Бездротова зарядка: Потужність 15 Вт.

Потужність 15 Вт. Дротова зарядка (Output): Близько 20 Вт через USB-C.

Близько 20 Вт через USB-C. Зарядка самого павербанка (Input): До 25 Вт.

Дизайн пристрою буде компактним, з округленими кутами та спеціальним маркуванням під магнітне кільце.