Samsung Galaxy S25 Ultra буде довшим, вужчим і легшим, ніж Galaxy S24 Ultra

Габарити Samsung Galaxy S25 Ultra такі – 162,8 на 77,6 на 8,2 мм. Важить смартфон 219 г. Для порівняння, у Samsung Galaxy S24 Ultra показники – 162,3 на 79 на 8,6 мм і 232 г відповідно.

Апаратною основою новинки стане процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. У топовій конфігурації у смартфона буде 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач ємністю 1 ТБ. Акумулятор такий самий, як і в попередника, на 5000 мА*год. Потужність дротової зарядки 45 Вт, бездротової – 25 Вт.

Смартфон отримає екран типу Dynamic AMOLED 2X LTPO з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт і сертифікацією HDR10+.

Прем’єра лінійки Samsung Galaxy S25 відбудеться 22 січня 2025 року. Продажі стартують 6 лютого.