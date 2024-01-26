Доступну відеокарту Radeon RX 7600 XT протестували в 12 іграх

Автор YouTube-каналу Gamers Nexus з’ясував, наскільки хороша новенька Radeon RX 7600 XT у сучасних хітах.

Відеокарта тестувалася в парі з процесором Intel Core i7-12700K, обсяг оперативної пам’яті дорівнює 32 ГБ.

У 1080p і 2K свіжа Radeon RX 7600 XT, оснащена 16 ГБ відеопам’яті, обходить Radeon RX 7600 з 8 ГБ VRAM на 5-6%. У 4K різниця більша, проте для такої роздільної здатності картка не годиться, спостерігаються гальма.

Якщо порівнювати Radeon RX 7600 XT з GeForce RTX 4060, то у новинки AMD в нативі перевага склала 3%. При цьому в деяких іграх карта NVIDIA швидша. Наприклад, у FF XIV і GTA 5. Крім того, якщо ввімкнути трасування променів, RTX 4060 виривається далеко вперед, випереджаючи в деяких іграх RX 7600 XT на 50%.

У Gamers Nexus вважають, що Radeon RX 7600 XT не надто хороша відеокарта, яка майже не відрізняється від RX 7600, при цьому на 20% дорожча. Крім того, 16 ГБ для настільки слабкої моделі явно зайві, стільки відеопам’яті прикрутили виключно заради маркетингу.