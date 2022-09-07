ВПС США проведуть випробувальний запуск ядерної ракети сьогодні увечері

ВПС США планують провести випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети рано-вранці в середу (увечері за київським часом), оголосив Пентагон.





Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив на брифінгу у вівторок, що Командування глобального удару ВПС запустить ракету Minuteman III з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, назвавши це звичайним випробуванням, запланованим завчасно.

Це буде друге подібне випробування менш ніж за місяць, після того, як 16 серпня з космодрому Ванденберг було здійснено запуск ще однієї неозброєної ракети Minuteman III. Цей запуск було відкладено на 12 днів від початкової дати у спробі уникнути загострення напруженості у відносинах із Китаєм після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. Китайський уряд виступив проти її візиту і запустив ракети у воду біля узбережжя Тайваню в рамках військових навчань.

Райдер не торкався теми Китаю на брифінгу у вівторок, але повідомив журналістам, що США повідомили Росію про плани провести випробувальний запуск відповідно до договірних зобов’язань.

Запуск буде схожим на попередні випробування і призначений для перевірки ефективності та готовності ракетної системи та ядерних сил США, сказав Райдер. “Мета програми випробувальних пусків МБР – продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у безпеці та ефективності ядерного стримування нації”.

Міністр оборони Ллойд Остін також відклав попереднє випробування Minuteman III у березні, невдовзі після вторгнення Росії в Україну та рішення президента Росії Володимира Путіна привести свої ядерні сили у стан підвищеної боєздатності. Тоді Пентагон заявив, що випробування було відкладено, щоб уникнути непорозумінь з Росією, і відомство закликало Путіна вжити заходів щодо зниження напруженості.