Списали всі кошти з рахунку: “Ощадбанк” знімає гроші за неактивність

На сайті Мінфін з’явився негативний відгук на адресу державного банку «Ощадбанк», який «підчищає» кинуті рахунки клієнтів. Після такої операції з карти клієнтки безповоротно були списані 1600 грн, які фінустанова просто присвоїла.





Про що повідомляють користувачі

Клієнтка банку докладно описала ситуацію, висловивши своє ставлення до такої практики «Ощадбанку». Згідно її розповіді, дівчина користувалася послугами фінустанови ще з 2016 року, однак через кілька років змінила роботу і перестала використовувати свій рахунок. На карті залишалися гроші в кількості 1600 гривень, проте користувач забула їх зняти. У 2021 році вона згадала про свої заощадження і вирішила отримати їх назад, однак після перевірки рахунку вона побачила лише порожнечу. Зателефонувавши на «гарячу лінію» від оператора клієнтка почула цікаву відповідь – гроші були списані на користь банку за обслуговування рахунку.

Подібний поворот подій здивував жінку, яка вважала, що її гроші нікуди не подінуться. Маючи схожий досвід роботи з «ПриватБанком», дівчина була впевнена, що отримає кошти назад, так як після семирічної перерви в обслуговуванні «Приват» повернув їй кошти до останньої копійки.

У коментарях до відгуку відповів представник «Ощадбанку», який заявив, що гроші були списані на користь банку згідно з Договором. У ньому сказано, що через рік з неактивних рахунків всі кошти надходять до казни фінустанови. Щоб цього не сталося, потрібно:

раз на рік провести будь-яку операцію за рахунком;

поповнити рахунок на будь-яку суму.

Жінку така відповідь не задовольнила і вона назвала банк шахрайською «конторою».