Маск та Цукерберг не зможуть провести свій поєдинок у Римі

Поєдинок між генеральним директором компанії Tesla Ілоном Маском та співзасновником корпорації Meta Макром Цукербергом відбудеться за межами Риму. Про це у своєму акаунті на платформі X (раніше Twitter) написав міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Глава відомства підтвердив, що бере участь у переговорах щодо організації бою двох американських бізнесменів. Зокрема, у нього відбулася «довга дружня розмова» з Маском щодо місця проведення заходу.

Однак поки що залишається невідомим, де саме відбудеться поєдинок. Міністр лише додав, що розраховує передати виторг від заходу на модернізацію двох італійських педіатричних лікарень.

До цього Маск заявив , що його бій із Цукербергом транслюватиметься в соціальних мережах. За його словами, поєдинок пройде за підтримки власних фондів підприємців і без втручання Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Також глава SpaceX повідомив, що домовився з прем’єр-міністром Італії Джорджі Мелоні організувати захід “в епічному місці”. Бізнесмен натякнув на історичну частину Риму, але його слова суперечать заявам Міністерства культури республіки.