Складено рейтинг кращих 50 дюймових телевізорів у 2021 році

Вибрати телевізор зараз не так вже й просто. Ці пристрої вже давно вміють не тільки показувати телеканали, а й виконувати багато інших функцій. Якщо у вас немає часу самостійно розбиратися в них та інших нюансах конкретних моделей, залиште цю справу нам. Спеціально для наших читачів ми підготували статтю під назвою рейтинг телевізорів 50 дюймів 2021 року за співвідношенням ціна-якість. У ній зібрані найвигідніші пропозиції на основі відгуків покупців.





№10 – BBK 50LEX-8171 / UTS2C

Модель відомого бренду BBK видає картинку в 4К. На такій діагоналі вона виглядає чітко і деталізовано з будь-якої відстані. Зображення доповнюється 16-ватним звуком. Звичайно, він не такий об’ємний і гучний, як у більш дорогих нових моделей, але для перегляду фільмів і спортивних заходів цілком згодиться. Smart TV у найдешевшого телевізора в добірці працює на Android, а тому на нього можна закачати безліч різних додатків з магазину. Більшість з них буде функціонувати без гальм – 1.5 ГБ ОЗП для цього достатньо. Тому, якщо ви не знаєте, який недорогий і якісний телевізор вибрати, зверніть увагу на BBK 50LEX-8171 / UTS2C.

Серед інших фішок користувачі у відгуках виділяють набір інтерфейсів. У дебютанта топу на борту є 3 порти HDMI, пара USB, Bluetooth і Wi-Fi. Правда, останній розпізнає тільки 2.4 ГГц діапазон. Але якщо вам буде не вистачати швидкості інтернету, можна підключити інтернет безпосередньо через відповідний роз’єм.

№9 – Hyundai H-LED50EU1311 50 “

Рейтинг, в якому зібрані кращі телевізори діагоналлю 50 дюймів продовжує Hyundai H-LED50EU1311. Бюджетна модель комплектується мінімалістичним сучасним пультом з вбудованим мікрофоном. За рахунок цього управляти телевізором можна голосом. Якщо вірити оглядам власників, команди розпізнаються чітко і точно. Що стосується головного – якості зображення, вона тут для такої вартості пристойна. Картинка виглядає соковито, насичено і контрастно. В меню є безліч різноманітних налаштувань, що дозволяють підігнати зображення під себе.

Основним мінусом моделі користувачі називають звук, який виходить дуже вже плоским і деренчливим. Є в телевізора корейської фірми проблеми і з апскейлінгом – мабуть потужності апаратної платформи не вистачає.

№8 – Xiaomi Mi TV 4S 50

Восьма сходинка топу телевізорів 50 дюймів 2021 року дістається популярній моделі китайської марки. Вона комплектується парою надійних ніжок, що забезпечують стійкість на абсолютно будь-якій поверхні. Інший козир недорогого пристрою – наявність дводіапазонного модуля Wi-Fi, що рідкість для девайсів за такі гроші. За рахунок нього телевізор відмінно справляється з відтворенням високоякісного відео по повітрю – воно зовсім не підвисає.

Зображення в 4К виглядає соковито і деталізовано, є підтримка HDR для тих, хто любить дивитися Netflix. Таким користувачам сподобається і мінімалістичний пульт зі спеціальною кнопкою для запуску сервісу. Smart TV на базі Android дозволить власнику розширити функціонал телевізора шляхом встановлення додатків з магазину. Працювати вони будуть адекватно за рахунок апаратної платформи з 2 ГБ оперативної пам’яті на борту. 20-ватний звук у Xiaomi Mi TV 4S на голову краще, ніж у конкурентів при прямому порівнянні. Вишенька на торті переваг моделі – сучасний дизайн з тонкою рамою.

До мінусів користувачі відносять невеликі засвіти по краях екрану і скромні кути огляду, але на площу дивана їх цілком вистачає.



№7 – Samsung UE50TU7090U 50 “

У відповідь на питання – телевізори якої марки краще купувати, багато вас в один голос назвуть корейську фірму Samsung. Це не випадково – в модельному ряді бренду повно пристойних для своєї ціни пристроїв і UE50TU7090U 50 – один з них. Телевізор має сучасний дизайн з мінімалістичною тонкою рамою і надійними підставками по краях. Модель добре справляється з апскейлінгом і відмінно підходить для підключення до консолі. У неї є спеціальний ігровий режим, в якому інпут лаг знижується до 9 мс. Це дозволить грати не тільки в поодинокі тайтли, але і знищувати ворогів у онлайні.

Налаштування в телевізора гранично зрозумілі, розбереться навіть далекий від сучасних технологій користувач. Smart TV на основі Tizen функціонує плавно. До слабких сторін моделі можна віднести наявність всього одного USB входу. З HDMI все не так сумно, але все ж гірше, ніж у конкурентів – два роз’єми.

№6 – LG 50UN80006 50 “

Ми не могли не включити в рейтинг найнадійніших телевізорів LG 50UN80006. Корейці реально потрудилися на славу. У моделі якісний корпус з пластика, який не скрипить і не виділяє неприємних запахів при нагріванні. До того ж, модель не страждає від недуги попереднього телевізора – тут чотири порти HDMI і пара USB входів. З огляду на наявність Bluetooth, ніяких проблем з підключенням периферії точно не буде. До того ж, є Вай-Фай, що розпізнає діапазон 5 ГГц.

Іншою перевагою LG 50UN80006 є зручний пульт-указка, який за рахунок наявності мікрофона на борту дозволяє управляти телевізором голосовими командами. Вишенька на торті переваг девайса – корпус з алюмінію. Найчастіше у відгуках власники скаржаться на середні кути огляду.



№5 – Haier 50 SMART TV BX

Haier 50 SMART TV BX – найкращий телевізор в лінійці виробника на сьогоднішній день. У нього на борту є все необхідне: потужна начинка, що забезпечує плавну роботу інтерфейсу, дводіапазонний Wi-Fi для швидкого завантаження онлайн-відео у високій якості, велика кількість роз’ємів для підключення різних аксесуарів (4x HDMI, 2x USB) і підтримка Chromecast для простого виведення контенту зі смартфона прямо на екран телевізора.

Інший момент, який відзначають відгуки – “всеїдність” вбудованого плеєра, тому з цим телевізором у власників не буде проблем з відтворенням файлів з флешки. Подобається користувачам і велика кількість налаштувань, що дозволяє підігнати картинку точно під індивідуальні переваги. Все це в стильному корпусі з тонкими рамками з якісного пластику.

№4 – Samsung UE50TU8500U 50 “

Намагаючись визначити, які телевізори кращі на сьогоднішній день, ми натрапили на Samsung UE50TU8500U 50 “. Модель оснащується великою ніжкою, розташованою по центру. Такий телевізор буде простіше встановити на тумбочку або стіл невеликих розмірів, ніж пристрої з підставками, розташованими з боків. Комунікаційний арсенал у плазми відмінний – крім трьох портів HDMI є пара USB, Miracast, дводіапазонний Wi-Fi і Bluetooth, що дозволяє підключати бездротову периферію. Також він відповідає за роботу комплектного пульта з голосовим управлінням.

Телевізор цілком підійде для використання в якості монітора ПК – частота оновлення екрану може досягати 100 Гц. При цьому зображення залишається якісним, деталізованими і соковитим. Основним мінусом користувачі називають відсутність підтримки DTS звуку.



№3 – LG 49NANO866 49 “

LG 49NANO866 оснащений 49-дюймовою матрицею, виконаною за технологією IPS. За рахунок такого екрану тут куди більш яскраві та насичені кольори, ніж у конкурентів. Корейці витягли максимум з матриці. Крутіше тільки більш дорогі новинки з OLED і AMOLED дисплеями, але і цінник там відповідний. Ще один аргумент на користь цього телевізора – широкі кути огляду. За рахунок них модель чудово підходить для групових посиденьок за переглядом фільму або спортивного заходу. У захваті користувачі і від аеропульта, що віддає команди телевізору через Bluetooth.

Апаратна платформа в телевізора також пристойна. За рахунок цього йому добре дається апскейлінг, тому модель сподобається тим, хто планує використовувати її для перегляду звичайних телеканалів. До недоліків власники відносять засвіти по краях, які хоч і малопомітні, але все ж є, а також слабкий звук. Щоб він відповідав зображенню, однозначно доведеться докуповувати саундбар.

№2 – Philips 50PUS8505 50 “

Стаття під назвою який телевізор краще вибрати на думку фахівців у 2021 поступово добігає кінця. Срібло рейтингу дістається Philips 50PUS8505 з 50-дюймовим екраном, що видає зображення в 4К без шлейфів, засвітів і мерехтіння на мінімальній яскравості. Ще одна фішка моделі – підсвічування Ambilight, яке на повну розкривається в суцільній темряві. Повірте, вживу воно виглядає ще крутіше, ніж на фотографіях в інтернеті.

Відзначають у відгуках і ніжку. Вона не тільки забезпечує надійну фіксацію на будь-якій поверхні, але і піддається регулюванню по горизонталі. Телевізор не можна назвати протиударним, але рама Philips 50PUS8505 з металу не викликає сумнівів у надійності. Смарт-ТВ на основі Андроїд працює спритно, без гальм, комплектний пульт мінімалістичний, підтримує голосове управління і оснащений спеціальними кнопками для YouTube і Netlfix.

Ахіллесовою п’ятою пристрою є звук, який зовсім не відповідає картинці – він плоский, невиразний і без НЧ. Проте якщо ви не знаєте, який найнадійніший і якісний телевізор вибрати в 2021 році, Philips 50PUS8505 явно заслуговує на увагу.



№1 – Samsung The Frame QE50LS03TAU 50 “

Samsung The Frame QE50LS03TAU завойовує золото рейтингу. Телевізор має унікальний дизайн з тонкими рамками, а тому відмінно впишеться в кімнаті з сучасним інтер’єром. Матриця моделі виконана за технологією OLED – кольори на ній виглядають куди контрастніше і більш насиченими, ніж у альтернатив з VA і IPS дисплеями. До того ж, вона видає частоту оновлення 100 Гц при підключенні до ПК, а тому телевізор можна використовувати як монітор для ПК.

Вбудований плеєр пристрою практично всеїдний. Розпізнає він навіть такі екзотичні форми як flac, чим навіть топи можуть похвалитися вкрай рідко. Основним мінусом моделі є контакт з інтернетом при підключенні до нього по Wi-Fi, що постійно відвалюється. Звичайно, лікується це підключенням по кабелю, але з урахуванням того, скільки він коштує, це реально неприємний момент.

