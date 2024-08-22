RTX 2060 і RTX 3050 порівняли у сучасних іграх

Автор YouTube-каналу Odin Hardware протестував продуктивність бюджетних відеокарт Nvidia GeForce RTX 2060 і RTX 3050 у сучасних іграх у роздільній здатності 1440p (2K).

За високих налаштувань графіки в Apex Legends RTX 2060 забезпечила середню частоту кадрів 91 FPS, тоді як RTX 3050 – 79 FPS. В Assassin’s Creed Odyssey при налаштуваннях Very High RTX 2060 показала 60 кадрів на секунду, а RTX 3050 – 55 к/с.

У Cyberpunk 2077 з налаштуваннями High і ввімкненим рейтрейсингом середня частота кадрів склала 35 к/с (RTX 2060) і 31 к/с (RTX 3050). У Doom Eternal при ультра-налаштуваннях RTX 2060 у середньому відмальовувала 99 кадрів, а RTX 3050 – 88.

GTA 5 при налаштуваннях Very High Details йшла в 60 і 51 кадрах за секунду на RTX 2060 і RTX 3050 відповідно. RTX 2060 забезпечила 38 FPS у Red Dead Redemption 2 за ультраналаштувань, а RTX 3050 – 33 FPS.

За підсумком тестування в 11 іграх RTX 2060 показала вищу продуктивність у більшості тайтлів, однак різниця в середньому показнику між відеокартами становила всього 9% – 74 і 68 к/с на RTX 2060 і RTX 3050 відповідно. Зазначається, що в експерименті використовувався комп’ютер із процесором AMD Ryzen 5900X із 32 ГБ оперативної пам’яті (2×16 ГБ) DDR4 3600 МГц.