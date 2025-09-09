AirPods Pro 3 вийдуть одразу в двох версіях

Компанія Apple, судячи з усього, готує до випуску дві версії своїх флагманських бездротових навушників AirPods Pro 3, які будуть представлені в 2025 і 2026 роках. Про це, як пише MacRumors, повідомив відомий китайський інсайдер Instant Digital в соціальній мережі Weibo, уточнюючи раніше з’явилися чутки.

Згідно з інформацією, наданою аналітиком ланцюжків поставок Apple Мінгом-Чі Куо, компанія планує представити першу версію AirPods Pro 3 цього року. При цьому Куо також зазначив, що наступник цієї моделі з’явиться в 2026 році, що є незвичайною заявою, враховуючи стандартний трирічний цикл Apple для значних апаратних оновлень AirPods. Нагадаємо, AirPods Pro 2 були представлені у вересні 2022 року, а у вересні 2023 року отримали оновлення із зарядним кейсом USB-C.

Однак Instant Digital пояснює, що модель 2026 року не буде абсолютно новим поколінням, а скоріше висококласним варіантом AirPods Pro 3, випущених у 2025 році. Це означає, що обидві версії, ймовірно, будуть продаватися паралельно, подібно до стратегії з AirPods 4, які доступні в двох цінових категоріях.

Ключовою відмінністю преміальної версії 2026 року, як і передбачав Куо, стане інтеграція мініатюрної інфрачервоної камери. Ця камера дозволить реалізувати управління жестами, потенційно замінивши існуючі датчики тиску. Раніше Куо заявляв, що AirPods з ІЧ-камерами зможуть розпізнавати жести рук і забезпечувати покращене просторове аудіо при використанні з гарнітурою Apple Vision Pro.

Що стосується базової версії AirPods Pro 3, яка, за всіма ознаками, буде представлена на заході Apple, присвяченому iPhone 17, у вівторок, 9 вересня, вона, як очікується, отримає ряд значних поліпшень. Серед них — функція моніторингу серцевого ритму, яка вперше з’явилася в Powerbeats Pro 2, а також зменшений зарядний кейс, покращена якість звуку і більш ефективне активне шумозаглушення.