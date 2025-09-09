В Україні люди похилого віку мають право вимагати «аліменти» у своїх дітей: про яку суму йдеться

В Україні дорослі діти зобов’язані утримувати своїх непрацездатних батьків похилого віку. Якщо ж вони не роблять цього добровільно, батько чи мати можуть звернутися до суду і примусити сина чи дочку ділитися частиною доходу. Про це йдеться у статті 51 Конституції України.

В яких випадках діти зобов’язані платити батькам «аліменти»?

Перш за все варто зазначити, що платити своїм батькам так звані «аліменти» зобов’язані не всі громадяни України. Йдеться лише про осіб, чиї батьки є непрацездатними й одночасно:

не забезпечені прожитковим мінімумом;

тяжко хворіють і не можуть покрити вартість лікування за рахунок власного доходу (пенсії);

через свою немічність не в змозі піклуватись про себе.

У таких випадках повнолітні син чи дочка повинні допомагати батькам. І йдеться тут не лише про піклування, а й про матеріальну підтримку. Якщо ж вони цього не роблять, батьки можуть подати на них до суду та фактично змусити до виконання свого обов’язку.

Скільки батьки можуть відсудити у своїх дітей?

Як пояснили у Мін’юсті, батьки похилого віку мають право через суд вимагати у своїх дітей покрити витрати, що пов’язані з піклуванням про них, лікуванням, харчуванням тощо. Суд може задовільнити такий позов у кілька способів:

одноразово стягнути із сина чи дочки певну суму, наприклад, на лікування, виплату боргу за комуналку тощо;

зобов’язати нащадка виплачувати своїм батькам певне утримання у чітко визначеному розмірі;

призначити так звані аліменти для батьків у вигляді певної частки від доходу сина чи дочки.

Сума такого утримання залежить від потреб батьків, їхнього стану здоров’я та розміру доходів, наприклад пенсії чи інших соціальних виплат. Однак варто зазначити, що батьки, яких було позбавлено батьківських прав, не можуть вимагати, щоб їхні діти їх утримували. Такий позов у суді навіть не стануть розглядати.