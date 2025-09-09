Фінансисти КМДА вимагають від Кличка підвищення цін на громадський транспорт: що чекає на киян
Востаннє вартість проїзду на метро, автобусах та маршрутках переглядали задовго до початку повномасштабної війни.
Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) звернувся до мера Києва Віталія Кличка із проханням про перегляд цін на громадський транспорт. Виявляється вартість проїзду в метро, автобусах та маршрутках не підвищували ще з 2020 року. Відтоді собівартість таких послуг значно зросла, у зв’язку з чим щоденні пересування киян у межах міста стали для бюджету столиці непосильним тягарем.
Чому фінансисти КМДА вимагають підвищення цін?
Департамент фінансів КМДА у своєму листі підкреслює, що бюджетні призначення для Департаменту транспортної інфраструктури цьогоріч склали 12,3% витрат загального фонду міського бюджету. У грошовому еквіваленті це понад 9 млрд грн. З цієї суми близько 4,2 млрд грн виділена для КП «Київпастранс», і ще майже 4,8 млрд грн – для КП «Київський метрополітен».
Крім того фінансисти КМДА у тексті звернення до мера згадують про рішення Верховної Ради від 20 серпня 2025 року. Згідно з ним доходи міста з 1 серпня і до завершення 2025 року будуть у повному обсязі спрямовуватись до загального фонду держбюджету України. У зв’язку з цим у КМДА констатують, що Держбюджет до кінця поточного року недоотримає близько 8 млрд грн.
Натомість у міської влади можуть виникнути проблеми з фінансуванням найважливіших напрямків міського господарства. Зокрема стане фактично неможливо утримувати діючі тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.
Тарифи на громадський транспорт у Києві «відірвані від реальності»
Крім наведених цифр у КМДА також наголосили, що тарифи на міський транспорт у столиці востаннє переглядали ще у 2020 році. З тих пір інфляція щороку збільшувала собівартість перевезень, підвищуючи тим самим фінансове навантаження на бюджет міста. Адже різницю між собівартістю проїзду та тарифами покривають саме з коштів, призначених на фінансування міста.
За даними Департаменту Фінансів КМДА у наступному 2026 році різниця між реальною вартістю перевезення пасажирів та тарифами на міський транспорт складе майже 13,8 млрд грн. Натомість вартість перевезення одного пасажира у 2026-му за розрахунками КП «Київський метрополітен» становитиме 44, 68 грн. А за прогнозом КП «Київпастранс» – 22,62 грн.
Тож мера Києва Віталія Кличка спонукають до підвищення тарифів та їх приведення у відповідність до прогнозованих перевізниками сум. Тобто цілком можливо, що вартість проїзду на міському транспорті столиці зросте принаймні удвічі.