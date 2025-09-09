Фінансисти КМДА вимагають від Кличка підвищення цін на громадський транспорт: що чекає на киян

Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) звернувся до мера Києва Віталія Кличка із проханням про перегляд цін на громадський транспорт. Виявляється вартість проїзду в метро, автобусах та маршрутках не підвищували ще з 2020 року. Відтоді собівартість таких послуг значно зросла, у зв’язку з чим щоденні пересування киян у межах міста стали для бюджету столиці непосильним тягарем.

Чому фінансисти КМДА вимагають підвищення цін?

Департамент фінансів КМДА у своєму листі підкреслює, що бюджетні призначення для Департаменту транспортної інфраструктури цьогоріч склали 12,3% витрат загального фонду міського бюджету. У грошовому еквіваленті це понад 9 млрд грн. З цієї суми близько 4,2 млрд грн виділена для КП «Київпастранс», і ще майже 4,8 млрд грн – для КП «Київський метрополітен».

Крім того фінансисти КМДА у тексті звернення до мера згадують про рішення Верховної Ради від 20 серпня 2025 року. Згідно з ним доходи міста з 1 серпня і до завершення 2025 року будуть у повному обсязі спрямовуватись до загального фонду держбюджету України. У зв’язку з цим у КМДА констатують, що Держбюджет до кінця поточного року недоотримає близько 8 млрд грн.

Натомість у міської влади можуть виникнути проблеми з фінансуванням найважливіших напрямків міського господарства. Зокрема стане фактично неможливо утримувати діючі тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.

Тарифи на громадський транспорт у Києві «відірвані від реальності»

Крім наведених цифр у КМДА також наголосили, що тарифи на міський транспорт у столиці востаннє переглядали ще у 2020 році. З тих пір інфляція щороку збільшувала собівартість перевезень, підвищуючи тим самим фінансове навантаження на бюджет міста. Адже різницю між собівартістю проїзду та тарифами покривають саме з коштів, призначених на фінансування міста.

За даними Департаменту Фінансів КМДА у наступному 2026 році різниця між реальною вартістю перевезення пасажирів та тарифами на міський транспорт складе майже 13,8 млрд грн. Натомість вартість перевезення одного пасажира у 2026-му за розрахунками КП «Київський метрополітен» становитиме 44, 68 грн. А за прогнозом КП «Київпастранс» – 22,62 грн.

Тож мера Києва Віталія Кличка спонукають до підвищення тарифів та їх приведення у відповідність до прогнозованих перевізниками сум. Тобто цілком можливо, що вартість проїзду на міському транспорті столиці зросте принаймні удвічі.