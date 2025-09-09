Уряд збільшив число підприємств, що мають право на бронювання 100% працівників: поповнення у списку обраних

Кабінет Міністрів України днями вніс зміни до переліку підстав для бронювання. Про це йдеться у постанові №1106 від 8 вересня 2025 року. Тепер право на бронювання 100% працівників матиме ще одна категорія підприємств. Таке рішення уряду посприяє збільшенню обсягів виробництва безпілотних систем, зокрема дронів, та низки інших товарів оборонного призначення.

Як змінились норми щодо бронювання?

Право на 100% бронювання згідно із постановою №1106 отримала ще одна категорія критично важливих підприємств, розташованих на прифронтових територіях. Йдеться про підприємства, які виконують державне замовлення та виробляють:

безпілотні системи – безпілотні літальні апарати (дрони), авіаційні комплекси, наземні роботизовані комплекси, водні комплекси;

військову та спеціальну техніку;

озброєння;

боєприпаси та їх складові частини;

інші товари, що мають оборонне призначення.

Зокрема йдеться про виробництво вище зазначених товарів за контрактом із Адміністрацією Держспецзв’язку чи будь-якими іншими державними замовниками, пов’язаними зі сферою оборони.

Як нововведення позначиться на економіці?

В Мінекономіки зазначили, що розширення переліку підприємств зі 100% бронюванням позитивно позначиться на економіці країни. Лише за рахунок податкових надходжень та збереженого ВВП Держбюджет може поповнитися додатковими 2,25 млрд гривень на рік. Не кажучи вже про те, що оборонна галузь отримає чималу підтримку. Адже за рахунок більшої кількості робочих рук суттєво зростуть обсяги виробництва озброєння, боєприпасів, безпілотникiв тощо.

Нагадаємо, що у серпні правила бронювання також зазнали змін. Зокрема критично важливі підприємства, розташовані поблизу лінії фронту отримали право бронювати 100% своїх співробітників. Хоча раніше вони могли захистити від мобілізації лише 50% працівників, втрачаючи чимало цінних кадрів.

Бронювання працівників оборонні підприємства із прифронтових територій можуть здійснювати через портал «Дія». Щоб подати заявку на бронювання у системі вистачить кількох хвилин. Для керівників прифронтових підприємств це найшвидший та найбезпечніший спосіб реалізувати бронювання своїх працівників.