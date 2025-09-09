У Африці з’явився новий вид лихоманки: хвороба стрімко «косить» населення материка

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала появу нового вкрай небезпечного вірусу на території Африки. Від нього на континенті вже загинуло понад півсотні людей. Першими носіями вірусу стали троє дітей з Демократичної Республіки Конго, що скуштували м’яса кажанів.

Які симптоми невідомого вірусу?

З моменту загибелі першого зараженого новим вірусом мешканця Африки минуло півтора місяці. За цей час хвороба швидко поширилася з ДР Конго по всій території Африки. Від вкрай тяжких симптомів померло вже щонайменше 50 людей.

Раніше невідомий медикам вірус спричиняє симптоми, що подекуди нагадують лихоманку. Зокрема у пацієнтів з’являються сильні напади блювоти, а згодом починається внутрішня кровотеча, яку вкрай складно зупинити. Через такі тяжкі симптоми та стрімкий розвиток хвороби, у більшості випадків все завершується смертю пацієнта.

Чи розгадали вчені природу хвороби?

Новий вірус, що стрімко «косить» населення Африки, за версією медиків нагадує один з видів геморагічної лихоманки. Однак патоген, що запускає ланцюг симптомів, називають цілком новим. Зокрема за рівнем летальності новий вірус значно перевершує вже відомі людству лихоманку денге, Ебола, а також жовту лихоманку.

Медики переконані, що, з огляду на клінічну картину, мають справу з абсолютно новою інфекцією, збудник якої має самостійну природу. Адже схема протікання захворювання принципово відрізняється від вже відомих лікарям варіантів гемморагічної інфекції.

Оскільки ідентифікувати захворювання наразі не вдалося, методи його лікування також під великим питанням. Адже лікувати цілком нову інфекцію як одну із вже відомих видів лихоманки – неефективно, а подекуди навіть небезпечно для пацієнта. Тож наразі лікарі діють на випередження, закликаючи людей звертатися по допомогу, щойно у них виникнуть схожі симптоми. Адже на ранній стадії ще є бодай мінімальний шанс стримати стрімкий розвиток хвороби.