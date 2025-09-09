Характеристики нового 200-мегапіксельного сенсора Sony злили в мережу

Інсайдер Digital Chat Station опублікував свіжий звіт, присвячений датчику зображення Sony IMX09E, який готується до випуску. Він, як стверджує джерело, незабаром з’явиться в складі одного з нових китайських «ультрафлагманів».

За неофіційними даними, розмір матриці Sony IMX09E, виготовленої за 22-нм техпроцесом, складе 1/1,12 дюйма, а розмір пікселя — 0,7 мкм. Новинка отримає підтримку технології Hybrid Frame-HDR з широким динамічним діапазоном.

Крім того, у звіті згадуються високий показник світлочутливості, а також функції 2- і 4-кратного цифрового зуму без втрати якості та автофокусування за технологією On-Chip Lens.

На додаток інсайдер повідомив, що новинка може увійти до складу основного модуля нового «ультрафлагмана» з процесором Qualcomm Snapdragon 5 Elite. Можливо, мова про vivo X300 Ultra або OPPO Find X9 Ultra, хоча підтвердження цього припущення поки немає.