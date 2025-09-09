Названо кращі процесори для Radeon RX 9060 XT

Wccftech зібрав список найкращих процесорів, які підходять для відеокарти Radeon RX 9060 XT.

Ця модель з 16 ГБ пам’яті вважається оптимальною для ігор в 1080p і навіть в 1440p, а вибір CPU безпосередньо впливає на підсумковий fps.

Найкращим варіантом названо AMD Ryzen 5 9600X — енергоефективний 6-ядерний чіп на архітектурі Zen 5 з відмінним співвідношенням ціни та продуктивності.

Як альтернативу можна розглянути Intel Core i5-14600K: він потужніший у багатопотоковому режимі, але більш енергоємний і працює на старій платформі.

У середньому сегменті виділяється Ryzen 5 7600X3D з 3D V-Cache — один з найшвидших процесорів для ігор. Для тих, хто хоче більшого запасу на майбутнє, краще взяти Ryzen 7 7800X3D.

Бюджетним вибором став Intel Core i5-14400F — він дешевший за $150 і забезпечує гідний рівень fps без серйозних компромісів.

Автори відзначають, що RX 9060 XT не вимагає топових CPU, а шість ядер з підтримкою багатопотоковості в 2025 році — це мінімальний комфортний рівень. Все залежить від бюджету і планів щодо апгрейду.