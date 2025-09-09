Samsung Galaxy S26 Ultra буде краще знімати в темряві

До презентації серії Galaxy S26 залишається близько чотирьох місяців, а майже всі характеристики новинок вже відомі. Тепер з’явилися подробиці про фотоможливості Galaxy S26 Ultra: смартфон успадкує чотири тильні камери від попередника, але при цьому якість нічних знімків покращиться.

За даними інсайдера @UniverseIce, конфігурація камер майбутнього флагмана буде такою:

основний модуль на 200 Мп з діафрагмою f/1.4;

ультраширококутна на 50 Мп з діафрагмою f/1.9;

телефото з 3-кратним зумом на 12 Мп з діафрагмою f/2.4;

телефото з 5-кратним зумом на 50 Мп з діафрагмою f/2.9.

У порівнянні з Galaxy S25 Ultra, діафрагми основного і перископного модулів будуть ширшими. Завдяки цьому основний сенсор зможе захоплювати на 47% більше світла, а телеоб’єктив — на 38%, що зменшить шум і підвищить деталізацію при слабкому освітленні. Крім того, телевик на 12 Мп має на 20% більшу роздільну здатність, ніж 10-мегапіксельний модуль у попередній моделі, що повинно підвищити чіткість і деталізацію.