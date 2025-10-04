Samsung Galaxy S26 Ultra навчиться приховувати контент на екрані

Galaxy S26 Ultra буде оснащений функцією Privacy Display, яка обмежує видимість екрану під бічними кутами. Ця функція працює аналогічно фізичним захисним плівкам для екранів, дозволяючи бачити зображення тільки при прямому погляді, в той час як оточуючі не зможуть підглядати через плече. Samsung реалізував цю функцію програмно — і, що важливіше, її можна вмикати або вимикати за бажанням.

Функція вперше була виявлена в коді One UI 8.5 і описується наступним чином: «Обмежує видимість екрану під бічними кутами для захисту вашої конфіденційності в громадських місцях».

Користувач X під ніком Ach опублікував скріншоти, що демонструють, як Samsung планує реалізувати цю функцію. В налаштуваннях з’явиться перемикач Auto Privacy, який автоматично активує Privacy Display в переповнених громадських місцях — від ліфтів до громадського транспорту. Також можна буде налаштувати розклад увімкнення та вимкнення функції. Крім того, користувач зможе вказати додатки, при запуску яких Privacy Display буде активуватися автоматично.

Судячи з усього, функція може затемнювати не весь екран, а тільки окремі елементи — наприклад, спливаюче повідомлення або вікно «картинка в картинці». Також можна буде захистити зображення в галереї, що містять конфіденційну інформацію або позначені як захищені. Інтерфейси введення PIN-коду, пароля і графічного ключа також можуть бути приховані за допомогою цієї функції.

Додатковий режим під назвою «Максимальна конфіденційність» знижує яскравість екрану при активованому Privacy Display, щоб зробити вміст ще менш помітним для оточуючих.

Хоча функція була знайдена в коді One UI 8.5, для її роботи буде потрібна апаратна підтримка.

За даними Ach, вона буде доступна тільки на Galaxy S26 Ultra. Це означає, що навіть після оновлення до One UI 8.5 старі моделі не отримають цю функцію. З огляду на історію Samsung з ексклюзивними екранними технологіями для лінійки Ultra, малоймовірно, що інші моделі серії S26 отримають Privacy Display.