Ефективне прання без шокуючих квитанцій за світло: одна чарівна кнопка змінить все

Пральна машинка давно стала незамінним пристроєм у кожному домі. Без неї більшість українців просто не уявляють свого життя, особливо якщо в оселі є діти чи хатні тварини. Однак пралка не лише полегшує життя, а й вимагає від власника чималих витрат на електроенергію – від 100 до 250 грн в місяць, в залежності від частоти прання. Однак є спосіб суттєво знизити енерговитратність пральної машинки. Для цього потрібно натиснути одну-єдину кнопку.

Як зменшити «ненажерливість» пральної машинки?

Щоб пралка витрачала менше електроенергії під час циклу прання, потрібно лише скористатися кнопкою чи регулятором налаштування температури. Адже прання у гарячій воді в рази «дорожче», ніж у прохолодній. Ось як змінюється кількість витраченої енергії при різних температурних режимах:

60 °C – 1–1,3 кВт·год;

40 °C – 0,5–0,7 кВт·год;

20 °C 0,2–0,3 кВт·год.

Тобто перучи при 20 °C – так зване «холодне прання» – можна зменшити споживання електрики принаймні удвічі, а якщо ви звикли прати у дуже гарячій воді – то аж учетверо. Таким чином, навіть при щоденному пранні, ваша пралка буде додавати щонайбільше 40-50 грн до загального рахунку за світло.

Як підвищити ефективність «холодного прання»?

Обираючи на пральній машинці режим із низькою температурою ви не лише заощаджуєте електроенергію, а й значно зменшуєте можливості пралки у плані боротьби із забрудненнями. Щоб прання у при 20 °C було таким самим ефективним, як і при 40 чи 60 °C, потрібно дотримуватися певних правил. А саме:

використовувати спеціальні порошки та гелі для «холодного прання»;

якщо є помітні плями, попередньо обробляти їх засобами для виведення плям;

рушники та постільну білизну замочувати перед пранням хоча б на кілька годин.

Дотримуючись цих правил ви отримаєте ідеально чисті речі без плям, а додатково значно зменшите рахунки за електроенергію.