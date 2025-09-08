«Укрзалізниця» запустить нові потяги до Будапешта, Відня та Братислави: графік руху

В «Укрзалізниці» повідомили про відкриття продажу квитків на нові потяги, що курсуватимуть з Ужгорода до Будапешта, Відня та Братислави. У прес-службі перевізника також розповіли, що потяги рухатимуться сучасною євроколією та підказали, як стати їх пасажиром. Також в «Укрзалізниці» надали графік курсування з точним часом відправлення кожного потяга.

Як курсуватимуть потяги?

Потяги «Укрзалізниці», що забезпечують пряме сполучення з трьома найближчими європейськими столицями – Будапештом, Віднем та Братиславою, почнуть курсувати 12 вересня за чітко усталеним графіком.

Ужгород ‒ Будапешт ‒ Відень – Будапешт – Ужгород

Потяг №146 Ужгород ‒ Будапешт ‒ Відень вирушатиме з Ужгорода рівно о 8:09, з прибуттям до Будапешта о 14:20 та до Відня о 17:20.

У зворотню дорогу пасажири відправлятимуться потягом №143 Відень ‒ Будапешт ‒ Ужгород, що вирушає з Відня о 10:42 та о 13:19 прибуде до Будапешта, а о 22:35 – до Ужгорода.

Ужгород – Братислава – Ужгород

Потяг №961/618 Ужгород ‒ Братислава відправлятиметься з Ужгорода о 8:09 та прибуватиме до кінцевої станції, міста Братислава, о 18:33.

Назад на потязі №617/964 Братислава ‒ Ужгород пасажири зможуть вирушити об 11:27 та прибути до Ужгорода о 22:35.

Де придбати квитки?

Квитки на нові потяги з Ужгорода до популярних європейських міст доступні з 5 вересня. Придбати їх можна кількома способами:

на сайті booking.uz.gov.ua;

у мобільному застосунку «Укрзалізниці»;

на сайтах словацьких та угорських залізничних перевізників.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що в грудні буде дещо змінено графік внутрішніх потягів з метою забезпечення зручної стиковки з міжнародним рейсами. Зокрема нічні потяги до Ужгорода прибуватимуть саме вчасно для комфортної пересадки на маршрути до Братислави, Будапешту та Відня.

Перевізник наголосив, що впровадження нових сполучень між Ужгородом та трьома європейськими столицями стало можливим завдяки вікриттю ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Наступна на черзі – побудова євроколії до Львова, щоб забезпечити львів’янам та гостям міста комфортне залізничне сполучення з найбільшими містами країн Євросоюзу.