До 8500 грн за літні шини: українських водіїв попередили про новий штраф

Україні незабаром можуть запровадити нововведення до правил використання зимових шин. Згідно із відповідним законопроектом, вони стануть обов’язковими для усіх автомобілістів з 1 листопада по 31 березня. Порушників каратимуть штрафами, що подекуди можуть сягати 8500 грн.

Чому українців змушують їздити на зимовій гумі?

Мотивацією для ініціаторів законопроекту стали звіти нацполіції та МВС із вражаючою кількістю зимових ДТП. Причому більшість аварій у холодну пору року спричинені саме використанням невідповідних до сезону шин.

Експерти стверджують, що літня гума – це справді вкрай ризикований вибір для зимових доріг. Адже коли асфальт холодний, вона не може забезпечити достатнього зщеплення. Та й система ABS в таких умовах стає геть неефективною. В результаті водій втрачає керування та може заподіяти шкоду собі й іншим учасникам дорожнього руху.

Який штраф доведеться заплатити порушнику?

Якщо законопроект приймуть, кожного водія, що не встиг «перевзутися» до 1 листопада, штрафуватимуть на чималу суму. Згідно з текстом документа, ціна такого порушення складатиме від 340 до 8500 грн. Причому найбільше платити доведеться водіям вантажних автівок, адже такий габаритний та важкий транспорт в разі втрати водієм керування може заподіяти значно більшу шкоду, ніж легковик.

Члени профільного парламентського комітету пояснили, що метою запровадження нових штрафів є зовсім не викачка грошей з «бідолашних» водіїв. Перш за все вони повинні стати для автомобілістів додатковою мотивацією до своєчасної заміни шин. Адже коли водії будуть використовувати взимку виключно сезоні шини, статистика аварій неодмінно почне знижуватися. Схожі закони діють в багатьох країнах Євросоюзу і вже продемонстрували свої позитивні ефекти.

Якщо новий законопроект матиме успіх серед парламентарів, то вже з 1 листопада в Україні можуть початися жорсткі перевірки на дорогах. Тож автомобілістам радять не баритися та заздалегідь записатися на шиномонтаж.