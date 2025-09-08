В Україні з’явилась нова шахрайська схема: гроші зникають після дзвінка мобільного оператора

В Україні активно процвітає новий вид телефонного шахрайства. Українцям дзвонять начебто представники мобільного оператора та пропонують покращити якість зв’язку або підключити додаткові послуги. Таке спілкування з оператором закінчується крадіжка грошей з банківських карток та втратою доступу до акаунтів у соціальних мережах і навіть мессенджерах.

Як працюють шахраї?

Схема обману, яку все частіше використовують зловмисники, доволі проста. Потенційну жертву, під приводом підключення якоїсь послуги чи зміни тарифу на більш економний, вмовляють набрати на своєму телефоні певну комбінацію. Все для того, щоб перенести номер абонента на sim-карту шахрая. Після цього вони отримують доступ до всіх акаунтів власника номера у соціальних мережах, а головне – до мобільного банкінгу.

Як зазначають у Державній службі спецзв’язку та захисту інформації, застосування такої схеми має цілу низку наслідків. Перш за все жертва може залишитися без грошей, адже шахраї знімають з карток все до копійки, а подекуди навіть беруть кредити. Крім того доступ до сторінок у соцмережах та месенджерах дає зловмисникам змогу шантажувати власника номера, вимагаючи гроші за інформацію з переписок чи фото.

Як не потрапити на гачок?

У Держспецзв’язку України громадянам нагадали про правила кібергігієни та порадили суворо їх дотримуватись. Ось найважливіші з них:

у разі підозрілого дзвінка, не підтримувати розмову, а одразу класти трубку та телефонувати на гарячу лінію свого мобільного оператора;

якщо сумнівні пропозиції приходять через месенджер чи у вигляді СМС, без зайвих роздумів блокувати відправника;

не розголошувати одноразові паролі та коди, отримані від мобільного оператора чи банку;

не ділитися з незнайомцями інформацією про вхідні дзвінки;

не набирати на телефоні комбінації, отримані чи продиктовані невідомими абонентами.

Ці нескладні правила допоможуть вам зберегти в таємниці свої особові дані, рятуючи від втрати коштів чи доступу до акаунтів.