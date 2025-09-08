Студентам більше не гарантують захисту від мобілізації: хто залишиться без відстрочки

В Україні незабаром можуть докорінно змінити правила надання відстрочки студентам. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект. Якщо його приймуть, значній частині українців, що здобувають освіту, доведеться змінити свої плани та поповнити лави ЗСУ.

Хто може втратити право на відстрочку?

Згідно з текстом революційного законопроекту, право на отримання відстрочки від мобілізації матиме лише частина студентів. Зокрема зміни торкнуться таких категорій здобувачів освіти:

учнів професійно-технічних училищ та громадян, що вступають на навчання за програмами довузівської професійної освіти, за умови зарахування принаймні на рік раніше до досягнення 25 років;

студентів очної форми, що продовжують навчання без перездач, відрахувань, академвідпусток чи переведеннь до інших навчальних закладів;

інтернів, докторантів, резидентів, лікарів та фармацевтів.

При цьому одним із ключових правил отримання відстрочки є навчання за принципом безперервної освіти. Тобто учні та студенти можуть бути звільнені від мобілізації лише якщо здобувають освіту, рівень якої є вищим за раніше ними здобуту.

Чому правила змінюють саме для студентів?

Нова ініціатива, що швидко втілилася у законопроект, має на меті зупинити українців, що використовують статус студента з метою ухиляння від військової служби. Адже чимало чоловіків навмисне вступають до навчальних закладів лише щоб отримати відстрочку. Вони випадковим чином обирають собі спеціальність, тим самим звільняючи себе від обов’язку захищати Батьківщину. При цьому такі фейкові студенти займають місця абітурієнтів, які справді зацікавлені в отриманні освіти.

Варто також зауважити, що новий законопроект повністю відповідає принципам безперервної освіти, тобто поступового переходу від нижчого до вищого рівня освіти. Тож у разі його прийняття, українці будуть зацікавлені у здобуті більш високих кваліфікацій, а не повторному вступі на один і той самий рівень.