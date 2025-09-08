ChatGPT виявився найпопулярнішим чат-ботом

Статистика StatCounter показала, що ринок чат-ботів у світі фактично зосереджений навколо одного лідера — ChatGPT.

З липня 2024-го по серпень 2025-го сервіс OpenAI утримував у середньому понад 80% ринку, а в квітні його частка досягала рекордних 84,2%. Навіть після невеликого зниження ChatGPT в серпні зберіг 80,9% і залишився беззаперечним лідером.

Найближчий конкурент — Perplexity — в березні 2025 року піднімався до 14,1%, але потім скотився до 9%. Незважаючи на спроби виділитися через акцент на дослідницьких інструментах та інтеграцію з живими даними, сервіс втрачає позиції.

На тлі цього, Microsoft Copilot показав стабільне зростання: з 0,3% в березні до 4–5% влітку 2025 року. Вбудована інтеграція в Windows і Office допомогла йому закріпитися як реальному супернику Perplexity.

Решта рішень тримаються на скромних показниках: Google Gemini коливається в межах 2–3%, Deepseek в серпні вийшов на 2,7%, а Claude від Anthropic залишається нижче 1,2%.