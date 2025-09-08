У Туреччині на тлі протестів почали блокувати Telegram і WhatsApp

У Стамбулі, найбільшому місті Туреччини, спостерігаються масштабні збої в роботі популярних соціальних мереж і месенджерів, включаючи Telegram, X (раніше Twitter), YouTube і WhatsApp. Це сталося на тлі загострення політичної напруженості та зіткнень між опозицією і поліцією.

Збої, що зачіпають також Instagram і Facebook , почалися приблизно з півночі і фіксуються при спробах підключення через різних операторів зв’язку, як мобільного, так і домашнього інтернету.

Напередодні ввечері біля стамбульського відділення опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) відбулися сутички між протестувальниками і силовиками. У відповідь на заворушення влада ввела заборону на проведення мітингів і демонстрацій у шести районах міста, включаючи центральні, до 11 вересня.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч оголосив про початок розслідування у зв’язку з заворушеннями і «провокаційними» публікаціями в соціальних мережах. Голова Верховної ради з питань радіо і телебачення (RTÜK) Ебубекір Шахін, у свою чергу, попередив ЗМІ про можливе блокування або анулювання ліцензії за публікації, що загрожують громадській безпеці. Офіційних коментарів щодо причин спостережуваних збоїв у роботі інтернет-сервісів поки не надходило.