Ноутбук з RTX 4060 перевірили в сучасних іграх
Автор ютуб-каналу PC Support & Gaming Test продемонстрував, як в Full HD працюють ігри на Acer Predator Helios Neo 16 з RTX 4060 на 8 ГБ.
У тестуванні брав участь ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 з такими характеристиками:
- процесор Intel Core i7 13th Gen 13700HX (P-Cores:- 8, E-Cores:- 8),
- оперативна пам’ять 32GB DDR5 4800 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB),
- відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (TGP:- 140W),
- накопичувач 1TB SSD, дисплей 16 Inch WQXGA 2560×1600 165Hz Refresh Rate,
- операційна система Windows 11.
Запускалися такі ігри, як Wuchang: Fallen Feathers, The Last of Us Part 2 Remastered, Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, Silent Hill 2 Remake, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, GTA 5 Enhanced Edition, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Forza Horizon 5, Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops 6, Black Myth: Wukong, Assassin’s Creed Shadows, Alan Wake 2, A Plague Tale: Requiem.
У Wuchang: Fallen Feathers з високим пресетом і DLAA вдалося в середньому отримати 62 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалася на налаштуваннях графіки Favour Quality і з TAA. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 69 к/с.
Marvel’s Spider-Man 2 працювала з графікою High, TAA. В середньому продуктивність у цій грі була на рівні 61 к/с.
Гра GTA 5 Enhanced Edition тестувалася з Very High RT Preset, TAA. Середній FPS у ній становив 102 к/с.
Forza Horizon 5 працювала з ультра-налаштуваннями графіки. Середня частота кадрів тут була в районі 121 к/с.
У грі Assassin’s Creed Shadows з пресетом High, RT DHO, DLSS Quality в середньому продуктивність становила 50 к/с.