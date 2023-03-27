Українців попередили про те, чому не можна брати «чужу» зарядку

Якщо ви берете зарядний пристрій для свого гаджета у сторонніх, то техніка наражається на серйозний ризик, так можна випадково надати доступ до всієї чутливої інформації, що зберігається на смартфоні. Про це GSMinfo розповів експерт з інформаційної безпеки Юрій Шарлай
Експерт наголошує, що підроблені зарядки можуть спровокувати пошкодження гаджета, вивести з ладу акумулятор або порушити роботу з програмного боку, а також призвести до займання. Крім цього, чужі пристрої нарівні з публічними мережами Wi-Fi можуть дати доступ до смартфона всіляким шахраям та хакерам.
Найбільше ризикують користувачі, які не бояться використовувати для заряджання гаджетів громадські USB-станції. Без відома людей, які управляють цими майданчиками, шахраї можуть отримати доступ до чужого девайсу.
Паурбенк в оренду: що з ними не так
Останнім часом стали розвинені послуги з орендою повербанків. У багатьох ТЦ є такі автомати, які за невелику винагороду віддадуть вам «заряд». Але! Нові послуги – нові проблеми. Ми вивчили кількість скарг на один із найпопулярніших подібних сервісів. Просто уявіть: ви берете повербанк, а повернути його не можете. Все керується через програму, яка має властивість працювати зі збоями. Ну і звісно, гроші списуються. Вам потрібно звертатися до техпідтримки і далі вирішувати проблеми. Висновок простий: купіть свою додаткову зарядку, свій повербанк. Заощадіть нерви та гроші.
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