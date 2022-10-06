Назад шляху немає: Type-C буде в кожному смартфоні, навіть iPhone

Скільки разів ви намагалися позичати зарядний пристрій для підзарядки свого смартфона, але це не виходило зробити, тому що оточуючі користувалися пристроями з іншим роз’ємом? Невдовзі ця проблема зникне — Європарламент ухвалив закон, який робить USB Type-C єдиним універсальним зарядним портом.

USB-C у кожному смартфоні, навіть у iPhone

У ході вчорашнього засідання Європарламент ухвалив законодавство, відповідно до якого до кінця 2024 року всі електронні пристрої, що продаються в Євросоюзі, мають оснащуватися портом USB-C. 602 депутати проголосували «за», 13 «проти» та 8 утрималися.

Нова вимога застосовується до всіх мобільних телефонів, планшетів, цифрових камер, гарнітур і навушників, портативних ігрових консолей, динаміків, електронних рідерів, клавіатур, мишей, портативних навігаційних систем і ноутбуків, які мають провідне підключення і працюють від джерела живлення до 100 Вт. У майбутньому регламент може бути розширений і на інші пристрої, оскільки технологія USB постійно розвивається – остання версія USB-C підтримує заряджання потужністю до 240 Вт.

Однак Європарламент на цьому не зупинився — він також оголосив, що всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, отримають обмеження щодо мінімальної швидкості зарядки. Це дозволить користувачам заряджати всі пристрої однаково швидко за допомогою всього одного зарядного пристрою.

На жаль, не вказано, з якою потужністю, але якщо це буде загальний стандарт, то, ймовірно, затвердять лише 20 Вт. По-перше, найдешевші смартфони підтримують зарядку максимум на 18 Вт — Європарламент, ймовірно, не змушуватиме виробників забезпечувати підтримку зарядки з більшою потужністю. По-друге, навіть у дорожчих пристроях зарядка не завжди надшвидка – Samsung реалізує максимум 45 Вт, хоча 25 Вт – стандарт у разі корейців.

У той самий час це виключає реалізації фірмових технологій швидкої зарядки. Наприклад, Китай нещодавно анонсував новий стандарт UFCS – двоступінчастий, від 40 Вт до 65 Вт, до якого хочуть приєднатися Xiaomi, Huawei, OPPO та Vivo.

Крім зручності для користувачів, нові правила були обумовлені як економічними, так і екологічними міркуваннями. Згідно з розрахунками, представленими Європарламентом, вони дозволять споживачам заощадити до 250 млн євро на рік, а також скоротять кількість електронних відходів, адже викинуті та невикористовувані зарядні пристрої в одному лише Євросоюзі важать 11 000 тонн щорічно.