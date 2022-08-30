The New York Times: до Росії прибула партія іранських безпілотників в обмін на Су-35

До Росії прибула перша партія безпілотників із Ірану. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на «офіційних осіб США та союзників».





За даними видання, російські вантажні літаки з безпілотниками вилетіли з Тегерану 19 серпня. Апарати двох типів, здатні нести боєприпаси, вони призначені для використання проти України.

Наприкінці липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (СНБ) Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не побачили ознак закупівлі російським Міноборони іранських військових безпілотників.

Разом з тим, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив , що американська влада припускає, що Іран планує у прискореному порядку передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі таких, які можуть нести озброєння. За його словами, також іранські фахівці навчать російських військових використанню своїх БПЛА.

У свою чергу, представник МЗС Ірану Насер Канаані спростував інформацію про можливу передачу безпілотних літальних апаратів російській стороні. Дипломат також додав, що позиція Ірану щодо ситуації в Україні ясна та багаторазово озвучувалася.

Американський аналітичний Інститут з вивчення війни (ISW) з посиланням на дані розвідки повідомив , що Іран може поставити Росії партію ударних безпілотників в обмін на винищувачі Су-35.

Наголошується, що Тегеран нібито направив пілотів та обслуговуючий персонал для навчання роботі з російськими Су-35. Подібні дії можуть бути частиною угоди, підписаної сторонами наприкінці липня, згідно з якою Іран отримує винищувачі в обмін на дрони.