Vivo знизила ціни на актуальні моделі смартфонів в Україні

З 23 по 28 листопада vivo оголошує промо ціни на популярні моделі смартфонів.





vivo V21 – єдиний на ринку смартфон з оптичною стабілізацією у селфі-камері на 44 Мп – 11 999 грн (стара ціна 13 999 грн).

vivo Y53s – 64 Мп камера у єдиному смартфоні у своїй ціновій категорії, що пропонує користувачеві 12 Гб оперативної пам’яті – 7 777 грн (версія 8+128 Гб, стара ціна 8 999 грн).

vivo Y33s – 50 Мп потрійна камера, 5000 мАг батарея у корпусі всього 8 мм товщиною – 6 599 грн (стара ціна 7 699 грн).

vivo Y31 – потрійна 48 Мп АІ-камера, акумулятор на 5000 мАг зі швидкою зарядкою – 5 555 грн (версія 4+64 Гб, стара ціна 6 499 грн).

vivo Y21 – естетика трендового дизайну тонкого корпусу у поєднанні з високою автономністю – 4 999 грн (стара ціна 5 555 грн).