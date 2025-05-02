Смартфони Samsung подорожчають вже цього року

За словами фінансового директора компанії, до такого рішення призвело подорожчання ключових компонентів. Останнє стало результатом міжнародних «торгових воєн».

За останні місяці вже кілька великих компаній офіційно заявили про підвищення цін на свою продукцію. Введення загороджувальних торгових мит між країнами обернулося зростанням виробничих витрат. Це відбилося і на доступності товарів для кінцевих споживачів.

Тепер про майбутнє зростання цін заявили і в Samsung. Фінансовий директор Samsung Сун Чхоль Пак попередив про подорожчання критично важливих компонентів. Зокрема, мова йде про комплектуючі для флагманських моделей смартфонів. Зростання витрат неминуче позначиться на прибутковості компанії. Це змусить Samsung підвищити ціни на свою продукцію.

Також в компанії побоюються, що згодом попит на ринку електроніки почне падати. Керівництво компанії сподівається мінімізувати зміну цін, щоб не відлякати велику кількість покупців.

Зміна тарифів може торкнутися і інших споживчих пристроїв. Однак деякі категорії товарів уникнуть подорожчання. Згідно зі свіжим звітом, в поточному році Samsung планує представити Galaxy Watch Ultra 2. Очікується, що ціна нової моделі залишиться на рівні попередньої версії.