Українцям розповіли про перші дії в разі крадіжки телефону

Якщо у людини вкрали телефон або смартфон, їй насамперед необхідно заблокувати SIM-карту і банківські рахунки.

Першим кроком при втраті смартфона є звернення до салону стільникового зв’язку або дзвінок оператору з іншого телефону. Співробітника компанії потрібно попросити максимально швидко заблокувати SIM-карту. У такий спосіб потерпілий відріже доступ зловмиснику до банківських додатків та інших сервісів на кшталт месенджерів, де авторизація здійснюється за номером телефону.

Далі потрібно звернутися в банк і вимагати заблокувати свої картки. Так злочинці напевно не зможуть нічого зробити з грошима жертви. Наступний крок – дистанційне блокування пристрою. Ця опція можлива під час авторизації в Google або iCloud з комп’ютера.

Не зайвим буде змінити паролі від електронної пошти та акаунтів у соцмережах, щоб зловмисники не змогли ними скористатися, поки діє стара сесія. Їх, до речі, можна примусово завершити, авторизувавшись з іншого пристрою.

Останнім етапом експерти рекомендують звернутися в поліцію. Підвищити шанс на виявлення і повернення телефону можна, передавши співробітникам правоохоронних органів IMEI вкраденого пристрою.