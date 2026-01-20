OnePlus 16 обіцяє максимальні можливості за свої гроші

Наступний флагман OnePlus може стати найбільш технологічно агресивним смартфоном бренду за останні роки.

Згідно зі свіжими витоками з Китаю, компанія OnePlus вже працює над моделлю OnePlus 16, а попередні характеристики виглядають максимально амбітно.

Смартфону приписують дисплей з частотою оновлення 200 Гц — різкий стрибок у порівнянні з 165 Гц у OnePlus 15. Якщо інформація підтвердиться, OnePlus стане одним з перших виробників, які зважилися на таку високу частоту в серійному флагмані, що безпосередньо націлено на геймерів і користувачів, чутливих до плавності інтерфейсу.

Не менш гучно звучить апгрейд камери. Витоки говорять про перископічний телеоб’єктив з роздільною здатністю 200 Мп замість 50 Мп у OnePlus 15. Додатково згадується помітно більший сенсор — імовірно близько 1/1,x дюйма проти 1/2,76 дюйма у попередній моделі. Такий крок повинен дати приріст не тільки в деталізації при зумі, але і в якості зйомки при слабкому освітленні, що давно є слабким місцем телеоб’єктивів в смартфонах.

Третім ключовим пунктом стає автономність. За даними інсайдерів, OnePlus 16 (Glacier) може отримати акумулятор ємністю 9000 мАг, тоді як OnePlus 15 обмежувався максимумом в 7300 мАг для ринку Китаю. У поєднанні з очікуваним флагманським чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 6 це натякає на серйозний приріст часу роботи без компромісів щодо продуктивності.

Поки що такий OnePlus 16 виглядає як спроба бренду вистрілити відразу по всіх фронтах — екран, камера, батарея і потужність — і задати нову планку для Android-флагманів. Але чекати реліз варто тільки до кінця 2026 року.