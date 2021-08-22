Названо найочікуваніші новинки смартфонів 2021 року

Нові моделі на ринку смартфонів з’являються практично кожен день, тому встежити за всіма практично нереально. Щоб наші читачі були в курсі найцікавіших гаджетів, які вийдуть в 2021 році, ми підготували спеціальний матеріал. Розглянемо тільки найкращих кандидатів, які відмінно підійдуть на роль нового смартфона.





№5 – Nokia C20 Plus

Простенький бюджетник від Nokia націлений на невибагливих користувачів. У нього скромний процесор, якого навряд чи вистачить на щось крім елементарних завдань, а також 6.5-дюймовий HD + дисплей. Останній в парі з батареєю ємністю 4950 мАг дозволить пристрою показувати хороші результати по частині автономної роботи. З коробки модель буде працювати під управлінням чистої версії Android 11.

№4 – Motorola Edge 20

Гаджету іменитого бренду приписують 6.7-дюймову панель з частотою розгортки 144 Гц, а також бадьорий процесор Snapdragon 778G, якому складуть компанію 8 гігабайт оперативної пам’яті, а також 128 або 256 ГБ постійної. Також у Motorola Edge 20 в арсеналі буде потрійна камера 108 + 8 + 16 МП з ширіком і телевіком в ролі дод.датчиків і батарея ємністю 4000 мАг з підтримкою 30-ватної зарядки.

№3 – Samsung Galaxy S21 FE

Раніше вважалося, що девайс з’явиться в продажу в жовтні, але недавній пост в офіційному Instagram акаунті компанії навів на думки, що апарат може вийти і раніше. Точні характеристики моделі невідомі, але від неї очікують 6.4-дюймову Super AMOLED панель з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 888 / Exynos 2100 і батарею ємністю 4500 мАг.

№2 – Google Pixel 5a

Судячи з чуток, пристрій оснастять 6.4-дюймовим дисплеєм, процесором Snapdragon 765G, 6 гігами оперативки і батареєю ємністю 4650 мАг. Традиційно для лінійки, від гаджета варто очікувати компактних розмірів. Також у моделі буде мініджек для підключення навушників і корпус із захистом IP67.

№1 – Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 – найцікавіший смартфон року. Розкладачка отримає основний 6.7-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і FHD + роздільною здатністю, а також додатковий 1.9-дюймовий дисплей. Серцем гаджета стане топовий Snapdragon 888, а об’єм оперативної пам’яті складе 8 ГБ. В основну камеру увійдуть два 12-мегапіксельних датчика – провідний і ширококутний.