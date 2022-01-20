Українців застерегли не передзвонювати на дзвінки з незнайомих номерів

Одна з найпоширеніших схем шахрайства в Україні полягає в тому, щоб змусити жертву передзвонити на незнайомий номер. Для цього зловмисники використовують кілька хитрощів:





Дзвонять і одразу скидають виклик. Дзвонять, ображають жертву та кидають трубку. Вони розраховують на те, що людина захоче передзвонити та відповісти. Надсилають SMS-повідомлення про блокування банківського рахунку або підозрілі дії з карткою. Тут же вказується номер, який потрібно передзвонити для уточнення деталей.

Відправляють SMS, що хтось із родичів жертви потрапив до поліції чи лікарні, і також просять передзвонити на вказаний номер.

Шахраї шукають будь-які способи, щоб зіграти на почуттях та емоціях жертви, змусивши її передзвонити. Але навіщо їм це потрібно? Є дві основні причини, які приносять зиск зловмисникам.

Платні дзвінки

Найочевидніша схема — використання платних номерів. Жертву змушують передзвонити на номер, де діє підвищений тариф. Це означає, що власник телефонного номера отримуватиме відсоток з кожного дзвінка, який на нього надійде. Вартість однієї хвилини розмови по платному номеру може становити від кількох гривень до 100 і більше

У деяких випадках, коли жертва телефонує на незнайомий номер, вона чує лише автовідповідач і кладе слухавку. Проте автовідповідач — це заздалегідь зроблений шахраями запис. Потрібен він, щоб заплутати жертву, яка навіть не підозрюватиме, що з її балансу вже списуються гроші за вихідний виклик.

“Продзвін” від шахраїв

Зловмисники, які займаються телефонним шахрайством, зазвичай мають власні кол-центри. Вони скуповують цілі бази номерів пересічних громадян, щоб обдзвонювати їх в надії когось обдурити. Але спочатку вони перевіряють номер на активність — роблять тестовий дзвінок. Якщо жертва піднімає трубку, то їй можна дзвонити в майбутньому (номер активний).

Але іноді шахраї навіть не чекають, коли абонент відповість. Вони дзвонять і скидають, щоби заощадити собі час. Далі вони чекають, коли жертва передзвонить із інтересу чи страху пропустити важливий дзвінок. І якщо це відбувається, номер жертви також позначається як активний.

Підсумки

Таким чином, телефонувати на незнайомі номери не рекомендується з кількох причин. Жертва може нарватися або на платний номер, або на продзвон, через що вона почне отримувати постійні дзвінки від шахраїв і спамерів.

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